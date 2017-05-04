كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما النقاب عن تصميم لمركز رئاسي باسمه في شيكاجو فيما يأمل أن يصبح موقعا لتدريب الأجيال القادمة من القادة.

وسيجرى تشييد مركز أوباما الرئاسي في متنزه جاكسون الذي تبلغ مساحته 500 فدان في ساوث سايد بجنوب شيكاجو.

وقالت مؤسسة أوباما في بيان إن المركز سيضم ثلاثة مبان هي متحف ومنتدى ومكتبة تشكل معا حرما حول ساحة عامة. وسيضم المتحف، الذي سيكون الأعلى بين المباني الثلاثة، أماكن عامة ومكاتب وقاعات للدراسة إلى جانب مكان للمعارض.

وقال أوباما خلال الكشف عن تصميم المركز في شيكاجو “ما نريده هو أن يكون هذا المركز المؤسسة الرائدة في العالم لتدريب الشبان والقادة لإحداث فارق في مجتمعاتهم وبلدانهم والعالم. هذا هو هدفنا”.

ويعود أوباما ببطء إلى الحياة العامة منذ انتهاء رئاسته في يناير كانون الثاني. وشارك في مناسبة الشهر الماضي بجامعة شيكاجو في أول ظهور عام له منذ أن غادر البيت الأبيض.

وقال أوباما إن المشروع سيستغرق نحو أربع سنوات لكن البرامج التعليمية ستبدأ هذا العام. وقال أوباما أمس الأربعاء إنه سيتبرع بمليوني دولار لبرامج صيفية للتوظيف بالمركز.