صراخ ومشادة كلامية بين برلماني وعضو نقابة الأطباء2017-05-04 08:48:46
وقعت مشادة كلامية حادة بين كل من بسام فليفل، عضو مجلس النواب، صاحب مقترح منع الأطباء من الجمع بين العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة، والدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء.
واتهم سمير خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساءً” على شاشة “دريم”، مجلس النواب، بأنه يمرر يقوم بتمرير قوانين غير دستورية، ولديه “حول تشريعي”، موضحًا أنه بدلًا من مراقبة السلطة التنفيذية يقوم بمراقبة المواطن.
وقال إن مجلس النواب يمرر قوانين تضر بالمواطن ولا تصب في مصلحته، مطالبًا النواب بالنظر إلى مصلحة الوطن، والتدقيق في القوانين التي يمررونها دون نقاش حقيقي.
ليصرخ “فليفل”، في وجه الدكتور خالد سمير، مدافعًا عن البرلمان، قائلًا: إنه أشرف برلمان في تاريخ مصر، وكل من فيه وطنيون.
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