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شاهد.. داعش يفر من سيناء إلى الحدود الإسرائيلية
داعش بانر ارهاب تطرف

شاهد.. داعش يفر من سيناء إلى الحدود الإسرائيلية

2017-05-04 09:29:16
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أذاع الإعلامي محمد الغيطي ، مقطع فيديو يرصد هروب مجموعة من الأشخاص المنتمين لتنظيم داعش بسيناء إلى الحدود الإسرائيلية ليتم ترحيلهم إلى هضبة الجولان المحتلة للقتال في صفوف داعش هناك.
وقال الغيطي في برنامجه “صح النوم” المذاع على شاشة “LTC” ، إن فرار دواعش سيناء يأتي بالتنسيق الخفي بين قيادات داعش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، لافتا إلى أن كل الأطراف ملتزمة بهذا الاتفاق ميدانيا.

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