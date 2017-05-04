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اليوم.. عزاء مظهر أبوالنجا بالحامدية الشاذلية
مظهر أبو النجا

اليوم.. عزاء مظهر أبوالنجا بالحامدية الشاذلية

2017-05-04 09:14:51

يُقام عزاء الفنان مظهر أبو النجا، اليوم الخميس، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة.
وتوفي الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا، صباح يوم الاثنين الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عامًا داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.
وكان الفنان قد تنقل في المستشفيات خلال الفترة السابقة حيث عانى من مشاكل في عضلة القلب، أدت إلى مشاكل في الكلى وعلى إثرها أصبح الفنان يقوم بعمليات غسيل كلوي بانتظام.

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