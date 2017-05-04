رأى الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن النظام الحاكم ارتكب العديد من الأخطاء والتي كان من أهمها الطلبات غير المدروسة للرئيس مثل التنازل عن “باقي الفكة”، أو التبرع بجنيه في الوقت الذى تم فيه صرف عشرات المليارات في مشاريع لم تثبت أولويتها اقتصاديا حتى الآن.

وكتب هاني توفيق عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عندما يرتجل الرئيس و يقوم بمداخلات تليفزيونية و يطلب فيها طلبات غير مدروسة بدقة أو مسبوقة من المواطنين مثل التنازل عن باقي الفكه ، أو التبرع بجنيه من كل موظف لرفع كفاءة البنية الأساسية و مياه الشرب و الصرف الصحي في صعيد مصر ، في الوقت الذي تم صرف عشرات المليارات فى عاصمة إدارية أو توسيع قناة لم تثبت أهميتهما ، أو على الأقل أولويتهما اقتصادياً .......... ، يبقى فيها حاجة غلط”.

ووتابع “عندما يناقش البرلمان الكرتوني اتفاقية صندوق النقد بعد أن تم الصرف منها بالفعل، أو يقترح بعض أعضائه بيع الجنسية المصرية للصيع والهلافيت أو الإرهابيين من مطاريد العالم، أو يقوم البعض الآخر باشتراط موافقة السلطات على فتح حسابات المواطنين بالفيس بوك ............ففيها برضه حاجة غلط”.

واستكمل هاني توفيق: “عندما لا يزال وزير الري يحضر مفاوضات خاصة بتحديد المكتب الاستشاري و مواصفات الدراسات الهندسية لسد النهضة الإثيوپى ، في حين أنهم انتهوا من بناء السد بالفعل و بدأوا فى ملء خزاناته ( و أعلى مافى خيلكم اركبوه ) ........... ، ففيها حاجة بالتأكيد غلط”.

وأردف: “عندما ينتقد صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم في مصر، فيوصى البنك المركزي برفع سعر الفائدة لكبح جماح هذا التضخم ، بغض النظر عن الركود التضخمي فى معظم قطاعات الدولة ، و البطالة المنتشرة فى أرجاء البلد وذلك بدلاً من إتباع السياسات النقدية والمالية التوسعية لتنشيط الاستثمار و الإنتاج و التشغيل........... يبقى فيها برضه حاجة غلط”.

ولفت هاني توفيق إلى أن قيام بعض جهات الدولة: “بإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية أو التجارية كالصوب الزراعية و الهايپر ماركت و مدارس اللغات ، بدلاً من التفرغ لتهيئة مناخ الاستثمار و ترك القطاع الخاص الأهلي و الأجنبي للقيام بتنفيذ هذه المشروعات مثل معظم دول العالم الحر، حيث يقتصر دور الدولة على تنظيم الأسواق و الرقابة ومنع الاحتكار......... يبقى طبعاً فى حاجة “غلط.

وختم الخبير الاقتصادي بقوله: “أخيراً عندما يتم هدر مئات الملايين في إصلاح مطار النزهة ، ثم يخطرنا الرئيس مؤخراً، وبالصدفة ، أنه لن يتم استخدامه ، و لأسباب غير معلنة يبقى فيه حاجة بالتأكيد غلط”.