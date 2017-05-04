اليوم.. الإنتاج الحربى يواجه طنطا على استاد السلام2017-05-04 08:46:12
تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة 27 للدورى بإقامة 3 مواجهات، حيث يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طنطا، ويلعب الأهلى مع طلائع الجيش، ويواجه إنبى منافسه وادى دجلة.
ففى تمام السادسة والنصف مساء يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طنطا فى موقعة نارية على استاد السلام، فى ظل التساوى بين الفريقين فى رصيد النقاط، وحقق الناديان تعادلا مع القطبين فى الجولة الماضية، حيث تعادل أبناء السيد البدوى مع الزمالك سلبياً فى حين أوقف الإنتاج قطار انتصارات الأهلى بتعادل إيجابى بهدف لكل فريق.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 35، بينما يحتل طنطا المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة أيضاً فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء، وسجل لاعبيه 16 هدفا وسكنت شباكهم 28.
ومن جانبه طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بالتعادل مع الأهلى، مؤكدا أن طنطا من الفرق الكبيرة ونتائجهم جيدة وموقفهم فى الجدول يزيد من صعوبة المباراة، فيما طالب خالد عيد المدير الفنى لطنطا لاعبيه بتخطى عقبة الإنتاج لقطع شوط طويل فى مشوار البقاء بين الكبار.
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