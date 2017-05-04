أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ليبيا تعتبر “خط أحمر” للسياسة الخارجية المصرية نظرا لتواجدها على الحدود الغربية لها.

وأعرب بيومي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، عن اطمئنانه بسبب عدم تدويل القضية الليبية مثل الأزمة السورية، مضيفا أن الأطراف الليبية اتسمت بالحكمة لحل الأزمة.

وطالب بوجود قوى عربية تؤمن اللقاء والتصالح بين الأطراف الليبية، مضيفا أن مصر تعتبر “الوجه المقبول” نظرا لتاريخها الخالي من أي مطامع تجاه الدول.

وشدد على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للحكم في ليبيا ليشارك جميع الأطراف في الحكم ولا ينفرد أحد به وأن يكون هناك تصالح “ليبي - ليبي”.