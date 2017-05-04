"فاينانشيال تايمز": خلاف حول "فاتورة الطلاق" التي يجب أن تدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبي

أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إلى قول الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، بأن بلاده لن تدفع 100 مليار يورو كـ”فاتورة طلاق” لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ديفيس فى تصريحات صحفية، أن بلاده ستدفع ما هو مقرر ويتوافق مع حقوقها والتزاماتها، ولكن “ليس فقط ما يريده الاتحاد الأوروبي”، وقال ديفيس أيضا “إنها عملية تفاوض، فليطرحوا الرقم الذي يريدونه، ونطرح الرقم الذي نريده على مائدة المفاوضات!”.

وجاء ذلك وسط ما نشرته الصحيفة بأن قيمة التسوية التي يريدها الاتحاد الأوروبي من بريطانيا ارتفعت بشكل حاد عن 60 مليار يورو، وقد تصل إلى 100 مليار يورو.