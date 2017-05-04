أكد باحثون في مجال الحياة البرية أن القطط الوحشية بدأت تعود إلى هولندا مجددا وأعدادها آخذة في الازدياد.

وذكرت صحيفة “تراو” الهولندية أن الباحثين من منظمة “Ark Natuurontwikkeling ،المعنية بحماية الطبيعة أكدوا أن القطط البرية بدأت تعبر الحدود مع ألمانيا إلى منطقة “ليمبورج” بشكل متكرر وبأعداد كبيرة .

وأضاف الباحثون بأن القطط البرية يصعب تمييزها عن القطط المخططة العادية وأن الطريقة الوحيدة لتحديدها هو تحليل الحمض النووي والذي عادة ما يتم عندما تتعرض إحداها لحادث سيارة.

وأشار الباحثون إلى أن السنور البري كان يعيش في غرب هولندا منذ عام 8500 قبل الميلاد وحتى العصر الروماني، مشيرين إلى أنه يعتقد أن التصحر والتغير المناخي والصيد أدى إلى الانقراض من هذه المنطقة.‎



والقط البري ينتشر عبر معظم أوروبا و أفريقيا وأجزاء من غرب آسيا ، ولونه بني مائل إلى الرمادي مع خطوط سوداء على كامل جسده ويمتلك ذيلا كثا.‎

