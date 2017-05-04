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صرف الشريحة الثالثة من قرض «البنك الدولي» في ديسمبر
البنك الدولي

صرف الشريحة الثالثة من قرض «البنك الدولي» في ديسمبر

2017-05-04 08:05:03

أعلن رئيس مجموعة “البنك الدولي” لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، أن البنك يخطط لصرف الشريحة الثالثة من القرض، والتي تبلغ مليار دولار، لمصر، بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال غانم، في لقاء مع الصحفيين، على هامش بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، إنه سيزور القاهرة على رأس وفد من البنك، الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس البنك، إلى أنه سوف يلتقي خلال الزيارة، عدداً من الوزراء المعنيين بمشروعات البنك في مصر؛ ومنهم وزراء الزراعة، والمالية، والتعاون الدولي، والتعليم.

وكانت مصر، وقعت قرض مع البنك الدولي، لاقتراض 3 مليارات دولار، في ديسمبر 2015، واستلمت الشريحة الأولى، سبتمبر الماضي، كما استلمت الشريحة الثانية، مارس الماضي.

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