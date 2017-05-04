اليوم..مجلس جامعة الدول العربية يعقد دورة غير عادية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الخميس، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجزائر “الرئيس الحالي للمجلس” بناء على طلب فلسطين أيدته الدول العربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية امس، للتحضير للدورة الـ14 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي العربي الصيني.

ويناقش مجلس الجامعة الدول العربية في اجتماعه تقريرًا مفصلًا حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.