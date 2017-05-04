 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 08:28 صباحاً
روابط سريعة
اليوم..مجلس جامعة الدول العربية يعقد دورة غير عادية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
جلسات جامعة الدول العربية

اليوم..مجلس جامعة الدول العربية يعقد دورة غير عادية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

2017-05-04 08:12:22
متابعات

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الخميس، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجزائر “الرئيس الحالي للمجلس” بناء على طلب فلسطين أيدته الدول العربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية امس، للتحضير للدورة الـ14 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي العربي الصيني.

ويناقش مجلس الجامعة الدول العربية في اجتماعه تقريرًا مفصلًا حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3