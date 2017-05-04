اليوم..جامعة الدول العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

تنظم الجامعة العربية اليوم الخميس وقفة بمشاركة الأمين العام والمندوبين الدائمين وذلك للتضامن مع آلاف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، والذين يدخلون أسبوعهم الثالث على التوالي، احتجاجا على ما تمارسه عليهم سلطات الاحتلال من أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي غير مكترثة بكل المواثيق والقرارات الدولية.

ومن المقرر أن يتم ذلك في تمام الساعة 11 صباحًا دعمًا بمقر الأمانة العامة، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء، والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية وموظفى الأمانة العامة.