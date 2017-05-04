 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 08:30 صباحاً
روابط سريعة
مزايدة لبيع مخلفات «الأعمل الإنشائية» بالمترو
مترو

مزايدة لبيع مخلفات «الأعمل الإنشائية» بالمترو

2017-05-04 07:58:19

تطرح الهيئة القومية للإنفاق، مزايدة علنية الأسبوع القادم؛ لبيع أنقاض المنشآت والأسوار المتعلقة بمحطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي تضم محطات “ماسبيرو، والكيت كات، والزمالك، وناصر”.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، إن المزايدة يتم طرحها أمام شركات المقاولات.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن المزايدة تضم الأسوار والمنشآت والمباني الناتجة عن الأعمال الإنشائية، للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3