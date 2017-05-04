تطرح الهيئة القومية للإنفاق، مزايدة علنية الأسبوع القادم؛ لبيع أنقاض المنشآت والأسوار المتعلقة بمحطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي تضم محطات “ماسبيرو، والكيت كات، والزمالك، وناصر”.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، إن المزايدة يتم طرحها أمام شركات المقاولات.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن المزايدة تضم الأسوار والمنشآت والمباني الناتجة عن الأعمال الإنشائية، للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.