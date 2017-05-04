أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن بعض الطرق والمحاور تشهد أحجام مرورية مرتفعة بدون أي عوائق صباح اليوم الأحد، موضحا هدوء الحالة المرورية.

ونفى عبد الحاكم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” اليوم الخميس، تلقي الإدارة أي شكاوى أو بلاغات تفيد بوقوع حوادث او أعطال تؤثر على الحالة المرورية.

وأوضح أنه لا توجد شبورة مائية مؤثرة على الحالة المرورية.