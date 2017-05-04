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يونيو.. مصر تحصل على الشريحة الثانية من قرض «صندوق النقد»
صندوق النقد الدولي‎

يونيو.. مصر تحصل على الشريحة الثانية من قرض «صندوق النقد»

2017-05-04 07:47:45

كشف صندوق “النقد الدولي”، عن أن بعثة الصندوق، تراجع حالياً مع الحكومة المصرية، العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات المتعلقة بالحصول على الشريحة الثانية من القرض، والبالغة نحو مليار و250 مليون دولار.
وأضاف الصندوق، أنه من المتوقع بعد انتهاء بعثة الصندوق من عملها، حصول مصر على الشريحة، بعدها بستة أسابيع، لافتاً إلى أنها ستكون في منتصف شهر يونيو تقريباً.
وأوضح أنهم لا يجبرون الدول على برامج معينة، وإنما يقدم لها النصيحة؛ لتنفيذ الإجراءات، مع الحرص على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كأحد أهداف الصندوق.

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