 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 08:19 صباحاً
روابط سريعة
ناعيا «شهداء الشرطة».. إسحاق: مصر تستحق
جورج اسحاق
جورج اسحاق

ناعيا «شهداء الشرطة».. إسحاق: مصر تستحق

2017-05-04 07:48:16
محيط - خالد الريس

أعرب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق عن حزنه وأسفه لشهداء الشرطة خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تستحق أن يدافع عنها هؤلاء الأبطال.
وقال إسحاق من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “ان سقوط أبناء المصريين من رجال الشرطة يدمي القلب ويشعر الإنسان بالحزن علي فقد شباب في عمر الزهور ولكن مصر تستحق ان يدافع عنها هؤلاء الأبطال”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3