تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعوة، لحضور قمة رؤساء دول “حوض النيل”، والمقرر عقدها بمدينة عنتيبي في أوغندا، منتصف شهر يونيو القادم.

وأرسل الرئيس الأوغندي، يوري موسيفني، دعوات إلى جميع زعماء الدول أعضاء “حوض النيل” في المنبع والمصب والدول المتشاطئة.

وتعقد هذه القمة، لأول مرة؛ لإعطاء فرصة لنجاح ما يتم الاتفاق عليه، حيث إن التفاوض المباشر بين الزعماء، سيكون ملزماً بعكس الاتفاقات الوزارية.

ومن المتوقع، أن تشهد القمة، تنسيقاً وحراكاً بين الدول أعضاء مبادرة “حوض النيل”، وكذلك إحياء للمبادرة بشكل يحقق مكاسب أكبر، وبما لا يؤثر على مصالح الدول المائية.