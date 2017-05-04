مرور 10 سنوات على اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكين في البرتغال2017-05-04 08:00:30
تحولت أنظار وسائل الإعلام مجددا إلى منتجع “برايا دي لوز” السياحي الشهير في البرتغال أمس مع حلول الذكرى العاشرة على اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكين في تلك البلدة الواقعة غرب إقليم “الجرف”.
وكانت تلك الحادثة قد استقطبت اهتمام وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم على مدى سنوات منذ اختفاء الطفلة مادلين في 3 مايو عام 2007 عندما كانت في عطلة برفقة عائلتها.
وعلى الرغم من توجيه أصابع الاتهام إلى العديد من الأشخاص على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التكنهات لا تزال مستمرة والآراء منقسمة إزاء ما حدث للطفلة البريطانية التي تقترب بأيام من عيد ميلادها الرابع عشر .
وذكرت صحيفة “ذا بورتوجال نيوز” على الانترنت أن البيانات الأخيرة الصادرة عن شرطة “سكوتلاند يارد” تفيد بأنهم ينتهجون مسارا جديدا في التحقيقات ربما تستمر حتى الخريف المقبل، بينما لا تزال القضية مفتوحة أيضا في البرتغال.
وكانت الطفلة مادلين ماكين اختفت مساء يوم الثالث من مايو عام 2007 عندما كانت في عطلة مع والديها واختها التوأم في منطقة الجرف وذلك قبل أيام من عيد ميلادها الرابع، بعدما تركت دون رقابة في غرفة النوم، بينما كانت الأسرة تتناول الطعام في مطعم مجاور.
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