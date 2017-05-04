فرقة مسرح مصر تعتذر عن عدم تقديم المسلسل الكارتوني لرمضان المقبل

استقر في الفترة الاخيرة النجم اشرف عبدالباقي وفرقته الشهيرة “مسرح مصر”، علي عدم تنفيذ احدي مشاريعهم الجديدة والتي كانت تتمثل في مسلسل كرتون خاص لمسرح مصر لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

حيث كان الاتفاق في وقت سابق بين عبدالباقي والمنتج صادق الصباح مع إدارة قناة mbc مصر علي تقديم هذا العمل، لكن نظرا لاستعداد اشرف عبدالباقي وفرقته للدخول في البروفات الخاصة بالموسم الجديد لمسرح مصر، والذي سيتم عرضه علي خشبة المسرح في أولي ايام عيد الفطر المقبل، تم تأجيل المشروع.

قرر اشرف عبدالباقي وفرقته الاعتذار لإدارة mbc مصر وللمنتج صادق صباح عن عدم القدرة لتنفيذ مشروع “مسرح مصر كارتون”، وذلك لضيق الوقت وما يتطلبه المشروع من توفير تقنيات فنية تستغرق الكثير من الوقت، وهو ما حالت ظروف الوقت المتاح حتي شهر رمضان 2017 في تحقيقه.

املا في تنفيذه في وقتا لاحق للعرض في الموسم القادم من العام الجديد.