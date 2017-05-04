تصدرت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربلية المتحدة أمس، والشأنان المحلي والعالمي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /الخميس/.

فتحت عنوان “السيسي: نقدر مواقف الإمارات الداعمة للشعب المصري” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل بعد ظهر أمس إلى أبو ظبى، في مستهل زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين. وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسى عقد جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب خلالها عن سعادته بزيارة الإمارات”، مؤكدا اعتزاز مصر قيادة وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومعرباً عن التقدير لمواقف الإمارات الداعمة لإرادة الشعب المصري.

كما أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على جميع الدول العربية، مما يستلزم تضافر جميع الجهود لتعزيز الأمن القومى العربي.

ومن جانبه، رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس، مؤكداً أن مصر وشعبها يتمتعان بمكانة خاصة لدى الإمارات وشعبها.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف بلاده الثابت بمساندة مصر على جميع المستويات بهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية، موضحا أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي.

وفي صفحتها الأولى أيضا ذكرت صحيفة “الأهرام” أن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان أكد أمس أن مصر بثرائها الديني وتاريخها الثقافي علامة على الأمل، ولها دور خاص تلعبه فى تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

وحول زيارته التى قام بها إلى القاهرة، أشار البابا إلى أن مصر بالنسبة إلينا رمز للأمل وملاذنا للمساعدة. وتحدث عن زيارة النبي يعقوب وأبنائه إلى مصر وقت المجاعة، وكيف أن المسيح نفسه لجأ إليها هربا من الملك الرومانى هيرودوس. وأكد، أمام أتباعه في عظته، أن زيارته التاريخية للأزهر كان لها أفق مزدوج الأول نشر الحوار بين الإسلام والمسيحية، والثاني نشر السلام على نطاق عالمي.

وأضاف بابا الفاتيكان: «فى هذا السياق قدمت تأملا يعكس تقدير تاريخ مصر كأرض للحضارة والإخاء، مشيرا إلى أنها تعتبر على نطاق واسع رمزا للحضارة القديمة، وكنزا للفن والمعرفة».

وقال إن “ذلك يذكرنا بأن السلام يبنى على التعليم وتراكم الحكمة والنزعة الإنسانية ألتي تتضمن داخلها البعد الديني والعلاقة مع الله»، في إشارة إلى كلمة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ونوه بابا الفاتيكان بإعلانه المشترك مع البابا تواضروس، قائلا إنهما معا جددا التزامهما بإيجاد أبوية مشتركة، وأنهما الاثنين صليا معا من أجل الشهداء الذين ماتوا فى حوادث إرهابية بمصر أخيرا.

وتحت عنوان “دراسة نظام جديد للتقويم بالتعليم الثانوي” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أكد أنه تجرى دراسة نظام تقويم بديل بالتعليم الثانوي، مشيرا إلى أن طريقة القياس الحالية فاشلة.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس أن النظام الجديد، من شأنه إعادة الطلبة للمدرسة والقضاء على الدروس الخصوصية، وأن التعليم العالي سيتم تطويره على أن تكون صلاحية الشهادة الثانوية العامة خمس سنوات يستطيع من خلالها الطلاب الالتحاق بالكلية المناسبة.

وأوضح شوقي أنه سيتم من العام الدراسي المقبل حذف «الحشو» في الكتب الدراسية، ووصل المناهج بروابط خاصة تتيح الاطلاع على مواد فيلمية ومقالات فى موضوع الدرس ببنك المعرفة.

وقال إنه سيجرى من خلال برنامج «المعلمون أولا» تدريب 10 آلاف معلم. كما سيبدأ بعد شهر رمضان تأهيل نصف مليون معلم خلال عام اعتبارا من يوليو المقبل، واختيار العناصر الجيدة للسفر للخارج.

وفي الشأن الاقتصادي ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي واصل ارتفاعه مقترباً من حاجز 29 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات عقب انهياره من أعلي مستوياته عند 36 مليار دولار قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بما يغطي احتياجات مصر من الواردات لمدة تزيد علي 6 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل نهاية الشهر السابق 28640.5 مليار دولار من 28526٫3 مليار دولار نهاية الشهر الأسبق في الوقت الذي أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري استمرار تدفق العملة الأجنبية علي البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف.

وقدر عامر إجمالي قيمة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية علي القطاع المصرفي منذ تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر العام الماضي بما يتجاوز 19٫2 مليار دولار بينما وفر القطاع المصرفي المصري أكثر من 28 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.

وأكد محافظ البنك المركزي استعداد البنك لسداد أي التزامات خارجية علي مصر في أي وقت دون تأخير مشيراً إلي التزام البنك المركزي بسداد 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال العام المالي المقبل 2017/ 2018.. وتوقع مصرفيون أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعه إلي مستويات تتجاوز أعلي معدلاته قبل الثورة بدعم من تحرير سعر الصرف الذي اعاد تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي القطاع المصرفي بعد غياب علاوة علي بوادر انتعاش السياحة أكثر مصادر الدخل القومي من النقد الاجنبي.

وتحت عنوان “فصائل المعارضة السورية تعلق مشاركتها فى آستانا” ذكرت “الأخبار” أن فصائل المعارضة السورية المسلحة أعلنت أنها علقت مشاركتها فى المحادثات الرامية لحل الأزمة السورية والجارية في استانا عاصمة كازاخستان إلى أن يتم وقف القصف الحكومي فىي سوريا وطالبت بوقف القصف للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت الصحيفة عن أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض قوله: إن الوفد علق مشاركته بعد أن قحم مذكرة تطالب بالتزام تام من الحكومة بوقف القصف.

وقال مصدر بوفد الفصائل المعارضة الفصائل قامت بتعليق الجلسات بسبب القصف العنيف للطيران على المدنيين حتى يتوقف القصف على كامل الأراضي السورية لكن وزارة خارجية كازاخستان قالت إنها تتوقع أن تستأنف المعارضة السورية مشاركتها في الحادث وتعود إلى طاولة المفاوضات.

وقال “أيدر بك توماتوف” المسئول بالخارجية للصحفيين أمل أن تشارك المعارضة مرة أخرى اليوم في المحادثات. ويأتى التعليق فور انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين وفدى الحكومة السورية والفصائل المعارضة في العاصمة الكازاخية برعاية روسيا وإيران وتركيا وبمشاركة مبعوث الأمم المتحدة ستافان دى ميستورا.

وقالت مصادر مطلعة إن وفدى الحكومة والفصائل المعارضة كانا بدأ التباحث في وثيقة روسية حول مناطق “تخفيف التصعيد”.

وفي أفغانستان، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن مسئولون أفغان قالوا إن تفجيرا انتحاريا قرب السفارة الأمريكية في كابول أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 28 على الأقل من بينهم 3 جنود أمريكيين، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف حاملات جنود مدرعة تستخدمها مهمة الدعم الحازم التي يقوده حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وأفاد بيان للقوات الأمريكية التابعة للحلف في أفغانستان أن “حياة الجنود الثلاثة ليست في خطر وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج لدى الأجهزة الطبية للتحالف”.

وقال مسئولون أمنيون في الموقع إن التفجير هجوم انتحاري دمر عددا من سيارات المدنيين القريبة، وأعلن تنظيم “داعش” مسئوليته عن الهجوم.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه، أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي تعديل قواعد منح الإقامة في مصر للأجانب بحيث تكون لمدة سنة لمن يشتري عقاراً بـ 100 ألف دولار بدلاً من 50 ألفاً وتصل إلي 400 ألف دولار للإقامة 5 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق على تأسيس شركة لإدارة وصيانة وتطوير المناطق الصناعية برأس مال 250 مليون جنيه مع إمكانية المشاركة للقطاع الخاص.. ووافق كذلك علي تشديد عقوبة الحفر والاتجار والتصدير للآثار لتكون السجن المؤبد مع غرامة مالية.. وفرض غرامة من 3 إلي 10 آلاف جنيه للبائعين الذين يضايقون السياح بالمناطق الأثرية.. وقال وزير الآثار إنه سيتم تطوير هذه المناطق بتكلفة مليار جنيه.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس استعرض أوضاع التعليم، وقال الوزير إنه سيتم ربط الدراسة في أولي وثانية ثانوي ببنك المعرفة العام القادم مع بدء تدريب نصف مليون معلم بعد شهر رمضان.. وأشار إلي أنه يجري حالياً دراسة تخفيض 20% من المناهج في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. ومد صلاحية شهادة الثانوية العامة إلي 5 سنوات للالتحاق بالجامعات خلال هذه الفترة.

وقرر المهندس إسماعيل إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت الاستعداد لتوفير خدمات شحن كروت العدادات المسبوقة الدفع في جميع منافذ “فوري” البالغة أكثر من 30 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية علي أن تكون البداية بالقاهرة الكبري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع التسع بهدف مناقشة إجراءات تحسين الأداء في الشركات ومستوي جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومناقشة عدد من الموضوعات من أهمها شكاوي المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير، مؤكداً عدم وجود زيادة في أسعار الشرائح مؤخراً وأن الوزارة تلتزم بتنفيذ برنامج هيكلة الأسعار خلال الفترة من 2014 إلي 2019 والذي سبق الإعلان عنه في أول يوليو 2014.

وشدد الوزير على ضرورة القضاء على أي شكاوي مع مراجعة الفواتير بدقة في مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك وفي حالة وجود زيادة تصل إلى حوالي 30% عن متوسط الاستهلاك للشهور السابقة يجب مراجعة القراءة الفعلية للعداد وإعادة تصحيح الفاتورة بما يضمن حق المواطن وحق الشركة، مطالبا بتوفير خدمة إضافية علي موقع الوزارة لتلقي الشكاوي من الفواتير التي بها أخطاء أو قيمتها مرتفعة.

وأكد المهندس ناجي عارف رئيس شركة توزيع شمال القاهرة أنه سيتم من الأسبوع القادم توفير خدمة شحن الفواتير عند فوري بعد نجاح تجربة جنوب القاهرة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وتحت عنوان “24 ألف جنيه .. الدفعة الثانية لرسوم حج القرعة” ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن وزارة الداخلية أعلنت أمس عن بدء تحصيل الدفعة الثانية من الرسوم حج القرعة من الفائزين هذا العام. وذكرت الوزارة أن مديريات الأمن بدأت تحصيل رسوم الدفعة الثانية والبالغة 24 ألفا و650 جنيها وأن سداد هذه الرسوم مستمر حتى الحادي عشر من مايو الجاري، وقالت الوزارة إن شركة مصر للطيران حددت سعر تذكرة الطيران لحج القرعة ب10 آلاف و350 جنيها.

وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب السداد رسوم الدفعة الأولى من الحجاج الفائزين وقيمتها 30 ألف جنية.

وعن الوضع في الأراضي الليبية ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايرى اعتبر أن اللقاء الذي عقد بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في دولة الإمارات خطوة جادة في إعادة الثقة ووضع أسس وفاق وطني حقيقي بعد إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي تكرس مشاركة مؤسسات وقوى فاعلة .. مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمكن أن يحقق إعادة الاستقرار السياسي واستتباب الأمن في ربوع البلاد.

ونقلت “الجمهورية” عن الدايري، في تصريحات صحفية أمس، تابعنا وجميع أحرار ليبيا اللقاء الذي عقد بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج الذي يشكل لبنة مهمة في سبيل إيجاد مخرج حقيقي يقود بلادنا من الأزمة التي طال أمدها ودفع الشعب الليبي ضريبة قاسية لحالة الشتات والصراع التي ممرنا بها.

