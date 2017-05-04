نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد هوية الجناة، الذين استهدفوا كمين “الواحة”، في مدينة نصر، مساء الإثنين الماضي، وأدى إلى استشهاد ضابطين وأمين شرطة وإصابة 5 آخرين.

وكشفت مصادر أمنية، عن أن المعلومات توصلت إلى أن مرتكبي الحادث، 6 أشخاص من محافظة دمياط، حاصلين على دبلومات من أحد المعاهد الفنية الصناعية، وأعمارهم في أوائل العشرينيات، وهم أعضاء في حركة “حسم” الإرهابية.

وأشارت المصادر، إلى أن فريق البحث الذي يشرف عليه وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، بنفسه، قام بتحديد المتهمين وصورهم.

وأوضحت، أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين قطاع الأمن العام، برئاسة مساعد الوزير للقطاع اللواء جمال عبدالباري، وقطاع الأمن الوطني، برئاسة مساعد أول الوزير للقطاع، اللواء محمود شعراوي، حيث يجرى تضييق الخناق على المتهمين؛ لسرعة ضبطهم.

وكانت وزارة الداخلية، قد ذكرت في بيان سابق لها، أنه “في حوالي الساعة 11.45 مساء يوم الإثنين، قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين، بالاقتراب من القول الأمني المتحرك “كمين”، أثناء مروره بميدان محمد زكي، بطريق الواحة، بتقاطعه مع الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات، التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية”.