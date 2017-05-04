مقتل شخصين في إطلاق نار داخل جامعة بمدينة دلاس الأمريكية2017-05-04 07:27:23
أعلنت الشرطة الأمريكية، إن مسلحا فتح النار، أمس الأربعاء، داخل حرم جامعي بمدينة دالاس في ولاية تكساس، فأسقط قتيلا على ما يبدو ثم انتحر، وذلك بعد يومين من حادثة طعن في جامعة أخرى بالولاية.
وذكر شهود أن رجلا، قالوا إنه كان مسلحا بمسدس فتح النار في جامعة نورث ليك ما دفع السلطات لاقتحام الحرم الجامعي، بحثا عن المشتبه به والضحايا، فيما فرض مسئولو الجامعة طوقا أمنيا على المكان.
وقالت شرطة ضاحية إيرفينج؛ حيث توجد الجامعة في تغريدة على تويتر: إن “الخطر زال” على ما يبدو، مضيفة أن مسئولي إنفاذ القانون ما زالوا يفتشون الحرم الجامعي لضمان أنه آمن تماما.
وفي تغريدة أخرى قالت الشرطة: “لدينا ضحية واحدة على ما يبدو وانتحر الشخص الذي أطلق النار، ولم تكشف السلطات عن هُوية مطلق النار ولا القتيل، وذكر جيمس مكليلان وهو متحدث باسم الشرطة أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أحد.
كانت الشرطة قالت: إن طالبًا بجامعة تكساس قتل وأصيب ثلاثة آخرون يوم الإثنين في حادثة طعن نفذها رجل بحرم الجامعة في مدينة أوستن على بعد نحو 320 كيلو متر جنوب إيرفينج.
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