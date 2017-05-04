 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 08:30 صباحاً
روابط سريعة
بعد حكم إعدامه.. إعادة محاكمة نجل الشاطر في «التخابر»
خيرت الشاطر

بعد حكم إعدامه.. إعادة محاكمة نجل الشاطر في «التخابر»

2017-05-04 07:23:33

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة “الحسن الشاطر”، نجل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، على ضوء الحكم الصادر ضده بالإعدام في قضية “التخابر مع حماس”، حيث أُجلت الجلسة السابقة لضم مفردات القضية.

وطلب المحاميان أسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود، اللقاء بالمتهم، مشيرين للمحكمة بأنه وبعد القبض عليه لم يلتقيا به.

وكان “الحسن الشاطر”، قد ألقي القبض عليه يوم الخامس عشر من فبراير الماضي، داخل عقار سكني بمدينة نصر، ويواجه “الحسن” بالإضافة للحكم الغيابي بالإعدام في قضية “التخابر”، اتهام آخر يتعلق بنشر دعايات تحريضية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3