بعد حكم إعدامه.. إعادة محاكمة نجل الشاطر في «التخابر»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة “الحسن الشاطر”، نجل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، على ضوء الحكم الصادر ضده بالإعدام في قضية “التخابر مع حماس”، حيث أُجلت الجلسة السابقة لضم مفردات القضية.

وطلب المحاميان أسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود، اللقاء بالمتهم، مشيرين للمحكمة بأنه وبعد القبض عليه لم يلتقيا به.

وكان “الحسن الشاطر”، قد ألقي القبض عليه يوم الخامس عشر من فبراير الماضي، داخل عقار سكني بمدينة نصر، ويواجه “الحسن” بالإضافة للحكم الغيابي بالإعدام في قضية “التخابر”، اتهام آخر يتعلق بنشر دعايات تحريضية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.