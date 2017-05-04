يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء هيئة سلامة الغذاء، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، وهى الهيئة التي من اختصاصها الرقابة على الغذاء وضمان سلامته.

كما يعقد رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن السيارات المتنقلة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور وزير التموين، على مصيلحى، لمتابعة العمل بها، كنوع من جهود الحكومة لتوفير السلع وانتشارها فى المحافظات.