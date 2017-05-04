يستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، “فيتالى فوفك”، وزير صناعة بيلاروسيا، الذى يزور مصر على رأس وفد مرافق له يضم ممثلى 6 شركات من بيلاروسيا، ترغب فى الاستثمار فى مصر بعدد من المجالات، أهمها التعدين والمعدات الصناعية والزراعية.

وكان فيتالي فوفك، وزير صناعة جمهورية بيلاروسيا، قد أكد خلال لقائه مع اتحاد الصناعات المصرى أن الهدف من الزيارة هو التعاون مع مصر فى مختلف مجالات الاستثمار، والعمل على توريد المنتجات لمصر، خاصة المعدات الصناعية والزراعية، ومنتجات الحديد والصلب، وصناعة البتروكيماويات، وكذلك التعاون مع المصنعين المصريين لإنشاء كيانات صناعية جديدة.