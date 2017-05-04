تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها فى الطعن المقدم من المتهمين فى قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة بـ”معركة الدابودية والهلايل”، والتى وقعت فى يونيو 2014، وأوقعت 28 قتيلاً، وعشرات المصابين، من أبناء قبيلة بنى هلال، وقبيلة الدابودية النوبية.

وأوصت نيابة النقض فى بداية الجلسة الماضية بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضد المتهمين، فيما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، الذى استند فى طعنه على عدة نقاط قانونية، زعم أنها كفيلة لإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة جنايات قنا، والقضاء بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، على رأسها الفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون.

وأصدرت محكمة جنايات قنا فى 7 يونيو الماضى، حكمًا بإعدام 26 متهمًا بأحداث عائلتى “الهلايل” و”الدابودية” التى شهدتها محافظة أسوان، وأسفرت عن مقتل 28 شخصًا، كما عاقبت 21 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 بالسجن 15 عامًا، و10 بالسجن 3 سنوات، و3 بالسجن 10 سنوات، بجانب حبس متهمين سنتين، وتبرئة 100 آخرين.