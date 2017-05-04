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وزير الدفاع الروسي: موسكو وواشنطن ستواصلان الاتصالات حول سوريا
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

وزير الدفاع الروسي: موسكو وواشنطن ستواصلان الاتصالات حول سوريا

2017-05-04 06:39:06
وكالات

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بلاده والولايات المتحدة ستواصلان اتصالاتهما على مستوى العمل حول سوريا.

وقال شويجو، في تصريح بثته وكالة أنباء “تاس” الروسية، إن “آلية التواصل الثنائية يجب أن تستمر في عملها، والتواصل بالفعل وثيق للغاية، ولا يمكن وقفه”.

وأضاف “نحن نعتمد في المقام الأول على ضرورة تأمين سلامة طيارينا، وبطبيعة الحال جميع من يعملون في السماء السورية أيضًا”.

وأشار إلى أن المنظومة الجوية أصبحت “أكثر صعوبة وصرامة”، كما أنها باتت تختلف في طبيعتها عما كان في السابق.

وكان رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال سيرجي رودسكوي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن القوات الروسية والأمريكية مازالت على اتصال مباشر لتنسيق الطلعات الجوية في السماء السورية، على الرغم من تعليق العمل بمذكرة التفاهم الثنائية حول “الطلعات الجوية الأمنة” فوق سوريا.

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