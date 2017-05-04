البيت الأبيض: ترامب يأمل في إقرار قانون الرعاية الصحية قريبًا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يأمل في تخطي عقبة عدد الأصوات الكافية لتمرير مشروعه الخاص بالرعاية الصحية لتعويض أوباما كير.

وأوضح سبايسر في مؤتمر صحفي، أن ترامب يعمل جاهدًا لتمرير القانون الذي سيسمح للأميركيين بالاستفادة من رعاية صحية بأقل التكاليف.

وأضاف، أن المشاورات بين الرئيس وأعضاء الكونغرس ما زالت مستمرة لضمان تمرير أحسن قانون للرعاية الصحية، يلبي حاجيات جميع الأميركيين مهما كانت حالتهم المادية.

وجدد سبايسر التأكيد على أن أوباما كير أثبت فشله لكونه يدقع الأميركيين إلى الدفع أكثر دون الاستفادة من رعاية صحية حقيقية.