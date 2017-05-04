أردوغان: من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا

قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وقبل ...