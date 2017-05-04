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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري

2017-05-04 06:23:08
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 712 إلى 715
عيار 22 653 إلى 656
عيار 21 623 إلى 626
عيار 18 534 إلى 537
عيار 14 415 إلى 417
عيار 12 356 إلى 358
الاونصة 22,143 إلى 22,250
الجنيه الذهب 4,984 إلى 5,008
الكيلو 712,000 إلى 715,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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