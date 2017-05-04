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ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية

2017-05-04 06:17:53
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 15 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 16 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 أسبوع واحد
كريدى أجريكول 18.07 18.17 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 7 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك بلوم 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك البركة 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك العربى 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 18 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 4 أيام
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 7 أيام
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 20 ساعة
البنك المركزى المصرى 18.03 18.14 15 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك القاهرة 18.00 18.10 7 أيام
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 4 أيام
بنك قناة السويس 18.00 18.10 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 4 أسابيع
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