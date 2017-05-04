تنظر اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة نجل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام فى قضية التخابر مع حماس.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار و أسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، بحسب وكالة “أونا”.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على 34 متهما فى قضية التخابر مع حماس بمعاقبة حضوريا، كلا من: محمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد إبراهيم البلتاجى، القيادى بالجماعة، وأحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقا وغيابيا على السيد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبى، وأبوبكر حمدى كمال مشالى، وأحمد محمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات بالاعدام شنقا

وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كلا من محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، القيادى الإخوانى، و سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ الأسبق، حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، و محيى حامد، مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن على سيد، مستشار الرئيس الأسبق لشئون المصريين في الخارج‏، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد الدراوي، صحفى، وسامى أمين حسين السيد، وكمال السيد محمد، وخليل أسامة محمد العقيد، حارس خيرت الشاطر. وقضت المحكمة بالسجن على كل من محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالسجن ٧ سنوات، وبانقضاء الدعوى عن المتهم فريد إسماعيل، لوفاته، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصروفات، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من دعاء رشاد، لرفعها من غير ذى صفة.