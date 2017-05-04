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ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الخميس بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الخميس بالسوق المصري

2017-05-04 05:48:33
كتب- ربيع شعبان

 

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 شهر واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 2 يومين
بنك عودة 4.81 4.84 15 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 7 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 4 دقائق
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 20 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 15 ساعة
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 14 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 2 يومين
كريدى أجريكول 4.79 4.85 2 يومين
المصرف المتحد 4.79 4.84 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 2 يومين
بنك مصر 4.79 4.81 2 يومين
بنك القاهرة 4.78 4.83 7 أيام
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 4 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
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