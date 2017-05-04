بسبب تولستوي خشيت على نفسي من عبدالناصر

خدعت رفعت الفناجيلي وتربص بي كبير مشجعي الإسماعيلي

السعدني: عم بهلول هو السبب في حبي للـ”مقالب”

تمر اليوم 4 مايو ذكرى رحيل الصحفي والكاتب الساخر محمود السعدني، وبالتحديد عام 2010، والراحل يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، شارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها.

“محيط” يتوقف عند كتابه ” ملاعيب الولد الشقي”، وهي مجموعة من المواقف الطريفة التى تعرض لها الكاتب الكبير فى شبابه، ويرويها كعادته بأسلوبه الساخر الممتع.

مقلب تولستوي!

يروي السعدني عن زميله الصحفي “سامي الرافعي” مندوب جريدة الجمهورية في مجلس الوزراء وكان عبدالناصر هو رئيس المجلس في ذلك الوقت، أنه حدث ذات مساء أن حضر زميله إلى الجريدة متأخرا، ودخل مكتب كامل الشناوي الذي سأله عن سبب تأخيره، فأجاب الرافعي بأنه كان في السينما لمشاهدة فيلم “الحب والسلام” ثم أضاف: بيقولوا المؤلف بتاع الفيلم راجل روسي كبير!.

يتابع السعدني: كان يقصد فيلم “الحرب والسلام”، وكان الروسي الكبير الذي يقصده هو الكاتب العالمي تولستوي.

والتقط السعدني الخيط،ويقول: قلت للزميل: ليه ما عملتش حديث مع المؤلف الروسي الكبير ده؟ وقلت على الفور..دا وزير التموين في روسيا.وعقب كامل الشناوي..دا كان زمان، دلوقت بقى وزير الإنتاج الحربي!!.

فتحمس الزميل الرافعي، وقلت له أن تولستوي سيقابل عبدالناصر بكرة والأخبار والأهرام عملوا أحاديث وهاتتنشر يوم المقابلة. هنا أصيب الرافعي بلوثة، فقد كان يثور إلى حد الجنون إذا سبقه زميل آخر إلى خبر أو حديث.

فقال الرافعي: أنا مش هااسكت إلا لما أعمل حديث مع الراجل ده!.

ويواصل صاحب الكتاب: في مساء اليوم التالي كان زميلنا الرافعي يقابل عبدالناصر في مجلس الوزراء وروى له ما حدث من أمر تولستوي..ليضحك عبدالناصر ويقول له: كده يضحكوا عليك يا رافعي..انت مش عارف أن تولستوي مات قبل احنا ما نتولد، وصرخ الرافعي قائلاً: دا السعدني ياريس الله يخرب بيته، هو اللي ضحك عليّ وقاللي إن الراجل ده هنا.

ويروي الولد الشقي: جلس الرافعي مع بعض المسئولين واتهمني بأني “بفول” على الرئيس لقولي بأن الرئيس سيقابل تولستوي يبقى قصدي ان الريس هايموت!.

ويعلق السعدني: قضيت فترة من الزمن أتوقع حدوث ما لا تحمد عقباه، وظل الرافعي على علاقة سيئة معي حتى فصلي من جريدة الجمهورية.

نادي الشموح!

يحكي السعدني كيف أنه خدع رفعت الفناجيلي كابتن الأهلي المصري والمنتخب أيضاً، وهو دمياطي حريص بعض الشئ، ففي فندق خليجي أثناء جولة الإسماعيلي لجمع أموال لإزالة آثار العدوان، يقول الولد الشقي: جلست في بهو الفندق مرتدياً الدشداشة وبين أصابعي عصا من الكريز مقبضها من العاج الإفريقي، حينها طلب مني الكابتن سيد عبدالرازق أن أقوم بدور شيخ خليجي لخداع الفناجيلي.

وبالفعل أديت دور شيخاً خليجياً صاحب “نادي الشموح”، وأنني أبتاع لاعيبة بمقابل مادي مغري، وأخبرت الفناجيلي بانضمامه إلى الفريق فطار من الفرح، واقترح علي رئيس النادي الإسماعيلي أن نصعد إلى غرفة رفعت ونوضح له أنني لست شيخاً وليس هناك عقد حتى يتفرغ للماتش الذي سيخوضه الفريق، ولكن الفناجيلي رفض التصديق وظل متيقناً أنني شيخ قبيلة، وصاحب نادي ولكنني غضبت منه لسبب ما، فادعيت أنني الصحفي المصري محمود السعدني..ومرت سنوات طويلة على هذا المقلب قبل أن يعرف الفناجيلي حقيقة الأمور!.

ويروي “مقلب” آخر، حيث كان كبير مشجعي النادي الإسماعيلي رجللاً على باب الله، وكان هذا المنصب الذي وصل إليه عن جدارة واستحقاق هو عمله الوحيد في الحياة ومصدر رزقه.

وكان المهندس عثمان أحمد عثمان رئيس النادي يعطف عليه ويمنحه مبلغا شهريا، وفي صيف 1969 تمكن الإسماعيلي من إلحاق هزيمة ثقيلة بفريق إنجلبير وأصبح بطلاً لإفريقيا، وتقرر بعدها أن يذهب النادي الإسماعيلي في جولة خليجية لجمع بعض الأموال لإزالة آثار العدوان، وطالب كبير المشجعين رئيس النادي بالسفر مع الفريق قائلاً أن النادي لم يحقق فوزه ببطولة أفريقيا باللاعبين فقط ، بل النصر جاء نتيجة جهود اللعيبة والمشجعين معاً، وبعد إلحاح طلب منه رئيس النادي عمل بسبور وتأشيرة وحين أبدى كبير المشجعين عدم معرفته بهذه الأشياء، أشار رئيس النادي إلى السعدني لمساعدته!.

ويروي السعدني كيف أنه حاول الإفلات منه، لكنه وجد كبير المشجعين بعد أيام على باب جريدة روزاليوسف، وحاول السعدني تضليله وإجهاده بطلبات مضنية إلا أنه كان ينفذها، مثل طلب موقع من 100 مشجع أنه كبيرهم، وورقة تسنين من دكتور!، وفي النهاية أرسله بخطاب إلى مدير عام مصلحة الجوازات والهجرة جاء نصه:

“يؤسفني إبلاغكم أن النظام الذي تتبعونه في استخراج جوازات السفر للمواطنين، هو نظم فاسد من أساسه، لأنكم تعتمدون على شهادات حكومية وأوراق أميرية مع إن الشعب هو مصدر السلطات”.

ويتابع السعدني: سافرت مع البعثة، وعلمت حين رجعت أن كبير المشجعين كان ينتظرني في المطار عند وصول البعثة وهو يخفي في جيبيه رقبة زجاجة كان في نيته أن يتفاهم بها معي فيما جرى له في مصلحة الجوازات التي سلمته إلى قسم البوليس الذي بدوره احتجزه يومين! ولم ينقذني إلا تخلفي عن البعثة لسفري إلى بيروت.

رئيس وفد الجيزة!

لم تقتصر مقالب العبد لله على حدود مصر والعالم العربي، ولكنها خرجت إلى حدود أبعد وأوسع مدى. وأصل الحكاية أن السعدني كان عضوا في وفد مصر إلى مؤتمر الشعوب الآسيوية الإفريقية المنعقد في غانا. وكن الوفد المصري برئاسة خالد محيي الدين. وكان أكبر الوفود ويضم عدداً كبيراً من مشاهير الأدباء أمثال يحيى حقي وعبدالقادر القط وإحسان عبدالقدوس. وكن يوسف السباعي هو سكرتير عام المؤتمر باعتباره سكرتير عام المؤتمر الآسيوي الأفريقي بالقاهرة.

وجاءت طائرة روسية ضخمة إلى مطار القاهرة حملت أعضاء الوفد المصري وبعض الوفود الأخرى التي كان أفرادها يعيشون كلاجئين سياسيين في مصر.

وجاءت جلسة السعدني بجوار رئيس الوفد الخليجي الذي يحمل شنطة سامسونايت آخر طراز مكسوة بجلد تمساح، شنطة أثارت أطماع الولد الشقي فقد ظن أن بها خيرات كثيرة.

وحين هبطت الطائرة طلب رئيس الوفد الخليجي من السعدني “زوز” لم يفهم في البداية، فشرح له الخليجي أن “زوز” يعني زوج والمقصود زوج دولارات. يقول السعدني: ولما لم يكن معي دولارات فقد نفحته “زوز” استرليني وتكرر الأمر بعد ذلك كثيراً في مالي والسنغال وغانا.

يواصل صاحب الكتاب: وكان رئيس كل وفد يحصل على حجرة وسيارة بسائق، وعرفت من الخليجي أنه زعيم الحزب الاشتراكي، وضاعت أحلام السعدني فيما ظنه من ثراء الخليجي وتبذيره، قائلاً: تذكرت أن المؤتمر الذي نشارك به هو مؤتمر للمناضلين الوطنيين وللمكافحين السياسيين، وأعضاؤه “أنظف من الصيني بعد غسيله”.

وطلبت من الشيخ الاشتراكي أن يتنازل عن سيارته لأذهب بها في مشوار، فأعطاها لي ثم رجاني قبول هدية منه وهي جلباب حرير ياباني وغترة وطاقية شبيكة.

ارتديت الجلباب وركبت السيارة، وتجولت في أكرا وحين عودتي للمبنى الذي ننزل فيه، فوجئت بخمسة من الصينيين يقفون أمامي مباشرة في حالة ترصد. انحنى الخمسة حتى لامست وجوههم الأرض، ثم وقف رئيسهم أمامي وقد ضم أصابع يدي كأن يصلي، وسألني عن أي وفد أرأسه، فأجبته بأني رئيس وفد الجيزة، وأني وصلت بالأمس فقط وعدد أعضاء الوفد خمسة عدا الرئيس الذي هو العبد لله!.

يضيف السعدني: قال لي الرجل الصيني: سيدي رئيس وفد الجيزة لي الشرف أن أقدم لكم دعوة رسمية باسم حكومة الصين الشعبية لزيارة بكين لمدة أسبوع للتعرف على بلادنا، ونرجو أن نتلقى منكم دعوة لزيارة جمهورية الجيزة العظيمة التي نتابع جهادها وصمودها ضد الإمبريالية والاستعمار.

وأعلن السعدني قبوله لدعوتهم الكريمة! ويقول: لم أدرك وقتها أنني تسببت في وقوع أكبر مشكلة دولية بين الصين وروسيا ومصر.

يواصل سرد المقلب فيقول: استيقظت في الصباح على يد تهزني بعنف وعندما فتحت عيني أبصرت وجه يوسف السباعي، ومن خلفه عدة وجوه تبينت أنها أعضاء الوفد الصيني، واكتشفت أنني متهم وتهمتي أنني نسفت مؤتمر الشعوب الآسيوية – الإفريقية! وعرفهم السباعي أنني كاتب ساخر من مصرفأكدت ما قاله السباعي وأن الأمر كان مجرد مزاح لا أكثر ولا أقل!.

وعرفت أن المندوب الصيني أهان الوفود واتهم أغلبهم بأنه يعمل في أجهزة مخابرات الاتحاد السوفيتي ويعيش على حسابها، وفي هذه القاعة وفداً يمثل دولة إفريقية حديثة العهد بالاستقلال، لكن هذا الوفد لم يدرج في قائمة الوفود المشاركة، وهي القائمة التي وضعتها سكرتارية المؤتمر ووزعتها علينا في جلسة الافتتاح.

ولم يجد المندوب الصيني رئيس الوفد في القاعة ويقصد وفد الجيزة، ولم يفطن السباعي إلى أن المندوب الصيني كان ضحية هزار من النوع الثقيل، واتفق الرجل الصيني مع السباعي على تفيش كل الحجرات باكراً، حتى كان الدور على غرفة السعدني وتم العثور على رئيس وفد الجيزة!.

ويعلق الولد الشقي قائلاً: صرت بعدها منبوذاً من الوفد الصيني ومقابل هذا النفور الصيني قابلت حفاوة بالغة من الوفد الروسي.

رئيس جاعورة

يروي السعدني في كتابه “مقلب آخر” فيقول: سافرت إلى أكرا برفقة الصديق عادل الشريف مذيع مباريات التنس الشهير، وهو من أصول تركية أو ألبانية، من ذوي العيون الملونة، وكان خلال إقامتنا في غانا يرتدي الشورت وقميص حرير نص كم وصندل من النوع الذي يستعمله المستعمرون الإنجليز في المستعمرات البريطانية، ليبدو أنه إنجليزي من قلب لندن، بينما أرتدي الجلباب الأبيض والشبشب الزنوبة والطاقية الشبيكة.

دخلنا على هذه الهيئة فندق الامبسادور في أكرا، وهو أرقى وأغلى فندق في غرب إفريقيا، وأمام مكتب الاستقبال سألني الموظف الغاني: من أين؟ قلت له على سبيل الهزار: رئيس جاعورا. وعندما نطقت بهذه الكلمة انحنى كل الموظفين الذين كانوا في بهو الفندق، وأشرت إلى المرحوم عادل شريف وقلت لهم: أريد حجرة لسكرتيري بجوار جناحي مباشرة.

ويحكي السعدني: وجدت نفسي فجأة في الجناح الملكي، وانحنى موظف الاستقبال للعبد لله وهو يسلمني جواز سفري المكتوب باللغة العربية، والذي لم يفهم منه الموظف شيئاً.

وطلبت من إدارة الفندق التي عاملتني باعتباري فخامة الرئيس، أن تحجز لنا مقعدين في استاد أكرا لمشاهدة مباراة كرة قدم بين أكبر ناديين هناك، ذهبت بنا سيارة ليموزين أعدها الفندق، وضرب لي عساكر الاستاد تعظيم سلام عند الدخول، واحتل فخامة الرئيس الذي هو العبد لله مقعدا في الصدارة في مقصورة الاستاد، وانهالت المشروبات من كل صنف، ونظرت في أنحاء المقصورة فلم أجد أحداً سوانا.

وركبنا الطائرة للسفر أنا وعادل، ولكن بعد عشر دقائق طيران فوجئنا بالطيار يذيع علينا أنه مضطر للعودة إلى أكرا لأمر هام لم يشأ أن يكشف سره للركاب، فقلت لسكرتير فخامتي: لابد أنهم اكتشفوا اللعبة ولابد أننا سنقضي الشهور الستة القادمة في سجن أكرا لعدم تسديد فاتورة الفندق ودفع التعويض المناسب، وبعد ساعة من الانتظار القلق القاتل أعلن الطيار أن العطل الفني في الطائرة تم إصلاحه.

وفي الجو استراحت أعصاب رئيس جاعورة وسكرتيره الفخيم، فقد مر الأمر بهدوء وبدون مشاكل وأصبح رئيس جاعورا حراً وبعيداً عن أكرا وبوليسها النشيط.

بهلول هو المسئول

يختتم السعدني كتابه بالكشف عن سبب “المقالب” التي يفعلها، وذلك بسبب مقلب حدث له أول أيام العيد الكبير في سن العاشرة.

يروي السعدني: قمت في ذلك اليوم من النوم مبكرا، وتناولت عيديتي ريال فضة كاملاً، وارتديت ملابس العيد الجديدة وخرجت من حارتنا وإذ بي افاجأ بعم بهلول واقفا على ناصية الحارة ومعه قفص وعلى القفص صينية، وفي الصينية أوراق مطوية وبختك يابو بخيت، وحظك يا صاحب الحظ والنصيب!.

وباعتباري رجل أعمال منذ مولدي ومبخت وحظي حديد، قررت أن استثمر أموالي، ولو لعبت البلية فسيتحول الريال إلى عشرة جنيهات..وقفت أتابع في البداية ولا أشترك في اللعب. حول عم بهلول بعض الصبية من جيلي وثلاثة رجال في سن عم بهلول. كلما تناول طفل ورقة مطوية طلعت على مفيش، أما إذا تناولها رجل خرج من أحشائها بعض الجنيهات. وببراءة الطفولة سألت أحد الكبار عن الورقة التي اختارها فأضمن الربح الوفير.

وكان الرجل طيباً كما توقعت، فأشار نحو ورقة ونصحني بالتقاطها وفعلت، ولكن الورقة طلعت فاضية!.

وهكذا تكرر الأمر..كان عم بهلول قد رأى الريال واستولى عليه بعد أن قام بفكه إلى قروش صاغ. وتحولت إلى مقامر وأنا في العاشرة، ولم يعد يهمني الربح ولكن كل ما أسعى إليه هو التعويض. وفي دنيا المقامرين مثل يقول: ما تبكيش على اللي خسر ابكي ع اللي عايز يعوض! وورقة فارغة وراء أخرى حتى فرغت جيوبي تماماً من صنف العملة.

تبخرت فلوس العيد وتبددت أحلامي في المراجيح وحديقة الحيوان والتهام الكنافة بالقشطة، والفرجة على السيرك ومساهدة الرجل الوحش وهو يصارع الأسود.

أول وأكبر صدمة في حياتي. اكتفيت من المعركة التي خسرتها بالانسحاب من الشارع والعودة إلى البيت بعد ساعة واحدة من مغادرتي له، واندهشت أمي من هذا التصرف الذي كان غريباً على ولد شقي مثلي يحب الشارع، وبررت تصرفي بأنني مريض أشعر بدوخة لا أعرف سببها.

والحق أقول أن حجم الكارثة التي أصابتني في ذلك اليوم، تتضاءل إلى جانبها كارثة أوناسيس إذا خسر مائة مليون في ساعة زمان، لأنه إذا ضاع مائة مليون من أوناسيس فسيبقى خمسمائة مليون، أما هذا الريال الفضة عيدية العبد لله عام 1937، فكان كل رأسمالي في الحياة.

لذلك فكل المقالب التي عملتها في الآخرين، السبب فيها هو المقلب الذي دبره عم بهلول لي، صدمة شديدة أحدثها في نفس صبي صغير كان يخطو أول خطواته على الطريق!.