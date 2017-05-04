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انطلاق المؤتمر السنوي لـ"توت عنخ" السبت
معرض توت عنخ امون

انطلاق المؤتمر السنوي لـ"توت عنخ" السبت

2017-05-04 04:22:43
محيط - سميرة سليمان

ينظم المتحف المصري الكبير المؤتمر السنوي الثالث للملك توت عنخ آمون ابتداءً من صباح يوم السبت بقاعة أحمد كمال باشا بمقر وزارة الآثار بالزمالك، و ذلك في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحاً.

أوضح الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير أن المؤتمر سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ليسلط الضوء علي عدد من الموضوعات الأثرية الخاصة بالأثاث الجنائزي للملك توت عنخ آمون والمومياء الخاصة به، و طرق الحفاظ عليها و ترميمها عن طريق عرض عددً من المحاضرات الأثرية التي سيلقيها نخبة من علماء الآثار المصريين والأجانب ورؤساء المتاحف و المعاهد العالمية.

وأضاف د. توفيق انه ستنتقل فعاليات يوم افتتاح المؤتمر إلي المتحف المصري بالتحرير و ذلك في تمام الساعة الخامسة و النصف مساء، حيث سيتم عمل جولة إرشادية باللغة الإنجليزية داخل قاعات الملك أخناتون، وقاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير.

يلي الجولة محاضرة لمدة ٢٠ دقيقة يُلقيها د.طارق توفيق عن القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، والتي لم تُعرض من قبل، يتبعها احتفالية بهذه المناسبة بالمتحف.

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