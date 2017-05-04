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"تعليم البرلمان" تطالب بالتشويش على الإنترنت بمحيط امتحانات الثانوية
الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب -نصر--

"تعليم البرلمان" تطالب بالتشويش على الإنترنت بمحيط امتحانات الثانوية

2017-05-04 04:10:31

طالبت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة خلال امتحانات الثانوية العامة فى اللجان وأماكن الطباعة ونقلها، كما طالبت بضرورة التشويش على شبكة الإنترنت فى محيط المدارس التى تجرى فيها امتحانات الثانوية العامة.

وعلقت ماجدة نصر على انتشار ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى بمحافظة الجيزة بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق، قائلة: “يجب إحكام السيطرة على مراقبة اللجان ومنع تصوير ورقة الامتحانات”.

وطالبت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتحقيق الفورى فى تصوير ورقة امتحان اللغة العربية وتحديد المسئولين، وتشديد أقصى عقوبة عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

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