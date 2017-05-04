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البرلمان يصوت نهائيا على علاوة غير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية”.. الأحد
علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يصوت نهائيا على علاوة غير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية”.. الأحد

2017-05-04 04:04:54

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيأخذ يوم الأحد المقبل الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح عبد العال -في الجلسة العامة أمس الأربعاء- أن إقرار العلاوة يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس (نداء بالاسم) حيث سيتم صرفها بأثر رجعي، مضيفا :”هذه العلاوة مهمة جدا ويحتاجها كل العاملين في الجهات الحكومية ذات الطابع الخاص”.

جاء ذلك استجابة لمقترح قدمه النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف “دعم مصر” بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يوم الأحد المقبل حتى لا يتأخر المجلس في إقرار العلاوة قبل حلول شهر رمضان الكريم، إلى جانب التصويت النهائي على مشروع قانون الرياضة في نفس اليوم كونه يتطلب أيضا وجود ثلثي أعضاء المجلس باعتباره من القوانين المنظمة للحقوق والحريات في الدستور.

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