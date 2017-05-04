بدأت في نيويورك، أعمال مهرجان “أسبوع الأدب الروسي”.

وقال ناطق باسم هيئة “روس بيتشات” الطباعة الروسية، التي يقام المهرجان برعايتها في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية، إن الرواد من الكتاب والمترجمين وأصحاب دور الطباعة والنقاد والخبراء في اللغات السلافية الروس والأمريكيين، سيتعاونون في إطار الفعاليات الثقافية التي ستقام في المكتبات والجامعات والمعاهد والنوادي الأدبية في نيويورك.

وستعقد هناك لقاءات بين الأدباء الروس وقرائهم الأمريكيين فضلا عن الطاولة المستديرة حول ترجمة الأدب الروسي إلى اللغات الأجنبية.

ووفق “روسيا اليوم”، سيجري في نيويورك أيضا حفل تقديم جائزة “Read Russia” (اقرأ روسيا) الأدبية، للأدباء الأجانب الذين يترجمون الأدب الروسي إلى لغاتهم.

وقد حضر إلى نيويورك للمشاركة في المهرجان أدباء معروفون، ونقاد ومترجمون وخبراء في علم الآداب، ومن بينهم فاديم ليفينتال، وأندريه غيلاسيموف، وبافل باسينسكي، ونينا بوي، وغيرهم.

وسيقام على هامش المهرجان حفل تقديم بعض الكتب التي صدرت ضمن سلسلة “المكتبة الروسية” باللغة الإنجليزية، ما سيسمح بحسب هيئة “روس بيتشات” لملايين القراء الأمريكيين بالاطلاع على الثقافة.