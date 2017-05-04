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انتحار الكاتب الجنوب إفريقي كارل شويمان المرشح لـ"نوبل"
الكاتب الجنوب إفريقي كارل شويمان

انتحار الكاتب الجنوب إفريقي كارل شويمان المرشح لـ"نوبل"

2017-05-04 03:53:46
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أكدت وسائل الإعلام نبأ انتحار الكاتب الجنوب أفريقي، كارل شويمان، عن عمر يناهز 77 عاما، مع تركه رسالة وداع تكشف عن أنه كان يفكر بالانتحار منذ زمن بعيد.

ووفق “روسيا اليوم”، ألف الكاتب الأفريقي 19 رواية وعديد من المقالات التاريخية، كما كُرم من قبل الرئيس الراحل، نيلسون مانديلا.

وقال في رسالته المؤرخة يوم 27 أبريل، والتي أصدرها المحامي، كارل فان رنسيورغ، يوم الثلاثاء 2 مايو: “قررت منذ سنوات إنهاء حياتي، أو حتى محاولة تنفيذ الأمر”.

وأشار شويمان، في رسالته إلى رغبته في التوقف طواعية عن تناول الطعام والشراب، وإنهاء حياته من خلال عملية تسمى “إماتة الجسد”.

ويذكر أن محاولة الانتحار هذه، كانت الثانية بالنسبة للكاتب الأفريقي، حيث حاول الانتحار للمرة الأولى عندما كان بعمر الـ 75 عاما.

وجاء في رسالة الوداع أيضا: “إن قرار الانتحار شخصي وهو أمر لا أنصح أي أحد بالقيام به، بالنسبة لي أنا ممتن لقدرتي على اتخاذ وتنفيذ قرار الانتحار”.

والجدير بالذكر أن، كارل شويمان، كان يعيش في منزل التقاعد، في مدينة بلومفونتين، وقد حصد عديد من الجوائز وكان مرشحا للحصول على جائزة نوبل.

وقال شويمان في الرسالة، إنه يأمل أن يساعد انتحاره في إجراء مناقشة مفتوحة حول القانون المتبع في جنوب إفريقيا، الذي يحظر القتل الطوعي الرحيم.

ويرجع سبب عدم شهرة شويمان، الذي ولد يوم 26 أكتوبر 1939، إلى أن معظم كتاباته باللغة الأفريقانية، وهي نوع من اللغة الهولندية المستخدمة في جنوب أفريقيا، وذلك على الرغم من أن عديد من كتبه غير الخيالية، كانت مكتوبة في الأصل باللغة الإنجليزية.

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