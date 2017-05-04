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مكتبة الإسكندرية تستضيف حائز نوبل للكيمياء 2016
مكتبة الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية تستضيف حائز نوبل للكيمياء 2016

2017-05-04 03:48:50
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أعلن نقيب العلميين بالإسكندرية، د. مرسي أبو يوسف أمس الأربعاء، عن حضور جيمس فريزر ستودارت، الحائز على جائزة نوبل للكيمياء 2016، أكبر مؤتمر “علمي ـ دولي” في مصر، والذي تنظمه نقابة العلميين بالإسكندرية، وتستضيفه مكتبة الإسكندرية، في الفترة من 23 وحتى 27 سبتمبر المقبل، تحت عنوان “التطور في الكيمياء من أجل التنمية المستدامة”.

“ستودارت” عضو في الأكاديمية الألمانية للعلوم ليوبولدينا، والأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والجمعية الملكية، والأكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم، وهو كيميائي بريطاني ـ أمريكي، واشتهر بأبحاثه بمجال كيمياء الجزيئات الضخمة، وفي 5 أكتوبر حاز بمرافقة جان بيار سوفاج، وبين فيرينغا، على جائزة نوبل للكيمياء عن أبحاثهم في “تصميم واصطناع الآلات الجزيئي”.

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