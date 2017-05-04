اختتام فعاليات مهرجان الشارقة القرائى للطفل2017-05-04 03:43:22
اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة القرائى للطفل، التى نظمتها هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة 123 عارضا، وتم خلاله تنظيم 2093 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية وتعليمية.
وأعلن المهرجان فى يومه الختامى أسماء الفائزين بالجوائز الخاصة بمسابقة طلاب المدارس لأفضل تقرير مكتوب يتناول واحدة من ندوات المهرجان، وقال أحمد العامرى رئيس هيئة الشارقة للكتاب إن ما أحدثه المهرجان فى دورته التاسعة، يمثل نموذجا للعلاقة المعرفية والثقافية المنشودة بين الطفل والكتاب من جهة، والناشر والمؤسسة التربوية والأسرة، من جهة أخرى، إذ نجح المهرجان طوال أحد عشر يوما فى بناء علاقة تفاعلية حية، يتشارك فيها الجميع لبناء عقول الأطفال، ودعم قدراتهم، وتحفيز مواهبهم.
وأضاف أن اختيار المهرجان لهذا العام، شعار “اكتشف عن قرب” فرصة لاستضافة فعاليات نوعية، وتنظيم ورش وندوات مختلفة، الأمر الذى ظهر فى أروقة وأركان المهرجان، حيث تجاوز عدد الزوار 306.000 ووصل عدد الزيارات المدرسية إلى 990 زيارة، مشكلا بذلك فارقا نوعيا متزايدا يؤكد تنامى تجربة المهرجان، واتساع رؤيتها، وتعمق أهدافها.
وخلال اليوم الأول للمهرجان، تم تكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2017، حيث نال المركز الأول أليخاندرو جاليندو بيدراجو من إسبانيا، وذهبت جائزة المركز الثانى إلى ماركو سوما من إيطاليا، فيما حصل على جائزة المركز الثالث استير جارثيا جورتيس من اسبانيا، وفاز بالجوائز التشجيعية الثلاث، كل من استيلا ميثا من المكسيك، وكريستنو بيروبانا من إيطاليا، وهانى صالح من مصر.
وتم الإعلان عن الفائزين بجائزة مهرجان الشارقة القرائى لكتاب الطفل 2017، حيث فازت بجائزة الشارقة لكتاب الطفل باللغة العربية من الفئة العمرية 4 إلى 12 سنة، رانيا زبيب عن قصة “كل يوم”، فى حين ذهبت جائزة الشارقة لكتاب اليافعين باللغة العربية من 13 إلى 17 سنة، إلى الدكتور ابراهيم شلبى عن قصة “رحلات وسيم”، أما جائزة الشارقة لكتاب الطفل باللغة الإنجليزية من 7 إلى 13 سنة، ففازت بها ميشيل زيلكوسكى.
كما تم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للأدب المكتبى، حيث فازت بالمركز الأول الدكتورة أمانى محمد السيد من مصر، عن بحث “نظم الأرشفة وإدارة الوثائق بالمؤسسات دراسة استكشافية للمتطلبات الفنية والوظيفية”، ونال المركز الثانى أيمن محمد إبراهيم الدسوقى، من مصر، عن بحث “الجيل الخامس لشبكات الاتصالات اللاسلكية: رؤى مستقبلية لإعداد إطار استراتيجى للأرشيف العربى الموحد”، وفاز بالمركز الثالث أحمد عثمان أحمد، عن بحثه: “الأرشفة الإلكترونية فى دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها دراسة مسحية”.
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