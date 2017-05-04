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خروج سمير غانم من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
سمير غانم

خروج سمير غانم من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

2017-05-04 03:41:17

خرج، الفنان سمير غانم من المستشفى، أول أمس الثلاثاء، بعد احتجازه بها لعدة أيام، إثر معاناته من آلام بالقولون، دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة.

وأكمل سمير غانم فترة علاجه بالمستشفى، وأمر الفريق الطبي المعالج بخروجه أمس، مع استمرار الراحة له لعدة أيام، بعدها يستطيع أن يستكمل تصوير مشاهده.

وكان الفنان سمير غانم عانى من آلام حادة بالقولون، بدأ يشعر بها تدريجيًا، منذ سفره الى تايلاند لتصوير مشاهد له في مسلسل “في ال لا لا لاند” الذي تلعب ابنته “دنيا” دور بطولته، الأمر الذي جعله ينهي سفره سريعا ويعود للقاهرة.

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