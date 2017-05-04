 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 03:55 صباحاً
روابط سريعة
اليونسكو: القدس "محتلة" ولا سيادة لإسرائيل عليها
القدس

اليونسكو: القدس "محتلة" ولا سيادة لإسرائيل عليها

2017-05-04 03:37:42
وكالات

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء، قراراً يعتبر القدس “مدينة محتلة”، ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وصوتت 22 دولة لصالح القرار، مقابل 10 دول رفضته، بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، بحسب وكالة الأناضول.

وينص مشروع القرار على “أن البلدة القديمة في القدس فلسطينية خالصة لا علاقة لها باليهود، مع التأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضاري المرتبط بالمسلمين والمسيحيين”.

ويؤكد مشروع القرار على أن “المقابر والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم، مقابر ومناطق إسلامية خالصة”.

ويتيح القرار أمام المنظمة الدولية إرسال مندوب بشكل شبه دائم لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3