اليونسكو: القدس "محتلة" ولا سيادة لإسرائيل عليها

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء، قراراً يعتبر القدس “مدينة محتلة”، ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وصوتت 22 دولة لصالح القرار، مقابل 10 دول رفضته، بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، بحسب وكالة الأناضول.

وينص مشروع القرار على “أن البلدة القديمة في القدس فلسطينية خالصة لا علاقة لها باليهود، مع التأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضاري المرتبط بالمسلمين والمسيحيين”.

ويؤكد مشروع القرار على أن “المقابر والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم، مقابر ومناطق إسلامية خالصة”.

ويتيح القرار أمام المنظمة الدولية إرسال مندوب بشكل شبه دائم لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية.