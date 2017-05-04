قالت الشرطة الأمريكية، إن مسلحا فتح النار، الأربعاء، داخل حرم جامعى بمدينة دالاس في ولاية تكساس، فأسقط قتيلا على ما يبدو ثم انتحر وذلك بعد يومين من حادثة طعن فى جامعة أخرى بالولاية، بحسب وكالة “رويترز”.

وذكر شهود أن رجلا، قالوا إنه كان مسلحا بمسدس فتح النار فى جامعة نورث ليك مما دفع السلطات لاقتحام الحرم الجامعى، بحثا عن المشتبه به والضحايا فيما فرض مسئولو الجامعة طوقا أمنيا على المكان.

وقالت شرطة ضاحية إيرفينج حيث توجد الجامعة فى تغريدة على تويتر إن “الخطر زال” على ما يبدو، مضيفة أن مسئولى إنفاذ القانون ما زالوا يفتشون الحرم الجامعى لضمان أنه آمن تماما.

وفى تغريدة أخرى قالت الشرطة “لدينا ضحية واحدة على ما يبدو وانتحر الشخص الذى أطلق النار، ولم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل وذكر جيمس مكليلان وهو متحدث باسم الشرطة أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أحد.

كانت الشرطة قالت، إن طالبا بجامعة تكساس قتل وأصيب ثلاثة آخرون يوم الاثنين فى حادثة طعن نفذها رجل بحرم الجامعة فى مدينة أوستن على بعد نحو 320 كيلومترا جنوبى إيرفينج.