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اليوم.. محاكمة متهمي "خلية أوسيم"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. محاكمة متهمي "خلية أوسيم"

2017-05-04 03:06:56

تنظر، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة المتهمين في قضية “خلية أوسيم”.

وإتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

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