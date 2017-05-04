 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 04:00 صباحاً
روابط سريعة
بعد توقفه لمدة ساعة.. "واتس آب": نعتذر على الإزعاج
واتس اب

بعد توقفه لمدة ساعة.. "واتس آب": نعتذر على الإزعاج

2017-05-04 02:28:39

أكد متحدث باسم تطبيق التراسل الأول بالعالم “واتس اب” أن خدمات التطبيق توقفت مساء الأربعاء في عدة دول بالعالم، موضحا أن هناك عطل فني أدى إلى  تعطل الخدمة.

ونقلت صحيفة “إكسبرس” عن المتحدث قوله: “نعمل على استعادة الخدمة مرة أخرى إلى 100 % للجميع ونعتذر عن الإزعاج”.

وجاء هذا العطل في الوقت الذي تعمل فيه «واتس آب» على تحديث رئيسي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3