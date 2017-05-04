بعد توقفه لمدة ساعة.. "واتس آب": نعتذر على الإزعاج

أكد متحدث باسم تطبيق التراسل الأول بالعالم “واتس اب” أن خدمات التطبيق توقفت مساء الأربعاء في عدة دول بالعالم، موضحا أن هناك عطل فني أدى إلى تعطل الخدمة.

ونقلت صحيفة “إكسبرس” عن المتحدث قوله: “نعمل على استعادة الخدمة مرة أخرى إلى 100 % للجميع ونعتذر عن الإزعاج”.

وجاء هذا العطل في الوقت الذي تعمل فيه «واتس آب» على تحديث رئيسي.