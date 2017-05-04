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"الأزهر" ينعي وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز
مشعل بن عبدالعزيز ال سعود

"الأزهر" ينعي وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز

2017-05-04 02:19:33

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ93 عامًا.

وقال الأزهر الشريف في بيان، إنه إذ ينعي الأمير مشعل بن عبد العزيز، فإنه يتقدم بخالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، ولحكومة وشعب السعودية الشقيق، داعيًا الله –عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

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