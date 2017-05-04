سيطرت قوات الأمن بالشرقية على حالة الشغب التي افتعلها نزلاء من قبل أعضاء جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا داخل سجن الزقازيق العمومي، مساء الأربعاء.

وكان سجناء الإخوان، احتجوا على وقوع مشاداه بين زوجه أحدهم وأمين شرطة أثناء زيارة المساجين وتطور الأحداث لوقوع مشادات بين قوات السجن والسجناء بعنبر “ب وج” فيما تدخلت قوات الشرطة للسيطرة على الموقف.