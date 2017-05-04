بعد تعادل المقاولون مع المصري.. "عودة": نتيجة عادلة2017-05-04 01:29:50
قال محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، إن نتيجة التعادل مع فريق المصري البورسعيدي عادلة للفريقين ولكن كنا نطمح في الفوز.
وتعادل المقاولون العرب مع مضيفه المصرى البورسعيدي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في اطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف “عودة” درسنا فريق المصرى جيدا و نجحنا في خلق المساحات وتضييقها علي لاعبي فريق المصرى البورسعيدي الذى يقوده جهاز فنى علي اعلي مستوى.
واعرب عن رضاه علي اداء لاعبي فريقه واصرارهم علي تحقيق نتيجة إيجابية امام المصرى، حيث توجه بالشكر لجميع اللاعبين علي ثبات المستوى في اخر ثلاث مباريات.
وتابع نجحنا في السيطرة وحاولنا غلق المساحات بشكل كبير وإحكام السيطرة علي مفاتيح لعب المصرى للحفاظ علي التقدم ولكن نجح المنافس في ادراك التعادل من تسديدة علي حدود منطقة الجزاء.
واستبعد المدير الفني للمقاولون خروج احمد علي مهاجم الفريق من قائمة مباراة المصرى لاسباب فنية مشيرا الي ان احمد علي من افضل مهاجمى الدورى وسيكون جاهز لمباراة الزمالك المقبلة.
من جانبه ، أعرب ابراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى البورسعيدي عن حزن الجهاز الفتى بقيادة توأمه حسام حسن لفقدان نقطتين علي حد ووصفه بالتعادل مع المقاولون العرب.
وقال نواجه حالة من عدم توفيق غير طبيعية مؤكدا ان نتائج مباراتنا الأخيرة دائما ما تأتى على عكس الأداء.
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