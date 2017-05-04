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اليوم.. "الجنح" تنظر محاكمة "مستريحة مدينة نصر"
شاكوش - محكمة

اليوم.. "الجنح" تنظر محاكمة "مستريحة مدينة نصر"

2017-05-04 01:11:12

تنظر محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عرايس، اليوم الخميس، محاكمة موظفة بشركة بترول المعروفة إعلاميا بـ”مستريحة مدينة نصر” فى اتهامها بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها.

كانت نيابة أول مدينة نصر، أمرت برئاسة المستشار أحمد لبيب، بإحالة المتهمة للمحاكمة العاجلة.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من عشرات من المواطنين، اتهموا فيها “مى.ع”، موظفة بشركة بترول، بالنصب عليهم بعدما أودعوا أموالهم لديها، وحصلوا على إيصالات أمانة وشيكات بها، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بنسبة 40% كل 45 يوما.

وكشفت تحقيقات المستشار عماد الهلباوى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، عن أن المتهمة نصبت على عشرات المواطنين فى مبالغ وصلت لـ30 مليون جنيه، بعد أن أوهمت ضحاياها بأنها تعمل فى مجال استيراد الملابس وقطع غيار السيارات، وأن الضحايا قدموا شيكات وإيصالات أمانة موقعة منها بعدما ماطلتهم فى دفع الفوائد أو رد أصل المبالغ.

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