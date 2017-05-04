 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 02:29 صباحاً
روابط سريعة
الجيش اللبناني: القبض على الإرهابي عمر حميد الملقب "بالتوملي"
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الجيش اللبناني: القبض على الإرهابي عمر حميد الملقب "بالتوملي"

2017-05-04 01:01:56

أعلن الجيش اللبناني، أنه القى القبض على الإرهابي عمر حميد الملقب “بالتوملي” في محلة وادي سويد - عرسال، وهو من المطلوبين والمشاركين الرئيسيين في الإعتداء على دورية تابعة للجيش في بلدة عرسال بتاريخ فبراير 2013 مما اسفر عن استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان.

وقال الجيش في بيان له مساء الأربعاء، أنه أثناء عملية الدهم أقدم المدعو حميد على شهر سلاحه ومحاولة إطلاق النار باتجاه عناصر القوة المداهمة، الذين سارعوا إلى التصدي له، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، وقد تم القبض عليه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3