أعلن الجيش اللبناني، أنه القى القبض على الإرهابي عمر حميد الملقب “بالتوملي” في محلة وادي سويد - عرسال، وهو من المطلوبين والمشاركين الرئيسيين في الإعتداء على دورية تابعة للجيش في بلدة عرسال بتاريخ فبراير 2013 مما اسفر عن استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان.

وقال الجيش في بيان له مساء الأربعاء، أنه أثناء عملية الدهم أقدم المدعو حميد على شهر سلاحه ومحاولة إطلاق النار باتجاه عناصر القوة المداهمة، الذين سارعوا إلى التصدي له، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، وقد تم القبض عليه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة